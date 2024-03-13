Тутберидзе потребовала извинений от Тарасовой за клевету о допинге Валиевой

Тутберидзе потребовала извинений от Тарасовой за обвинения в допинге у Валиевой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к Татьяне Тарасовой из-за слов о допинге у фигуристки Камилы Валиевой.

Тутберидзе потребовала от Тарасовой официальных извинений. «Это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст», — заявила она.

Ранее Тарасова назвала ответственного за обнаружение допинга у Валиевой. Специалист подчеркнула, что дать таблетку спортсменке мог только тренер.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы, в которой обнаружили запрещенный триметазидин, — 25 декабря 2021 года.