В ДНР указали на бегство ВСУ из Невельского

Кимаковский: ВСУ бросили большое количество оружия, убегая из Невельского

ВСУ, убегая из населенного пункта Невельское, бросили достаточно большое количество вооружения, в частности, западного производства. Об этом рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, пишет РИА Новости.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР и заняли более выгодные позиции на донецком направлении. В ведомстве также уточнили, что ВСУ за сутки потеряли до 350 бойцов, два танка, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

«Естественно, при бегстве противник бросил достаточно большое количество оружия, в том числе и западных образцов. Из интересных находок — это гранатометы западного производства», — рассказал Кимаковский.

Он предположил, что это оружие, которым была укомплектована 47-я бригада Вооруженных сил Украины.

Ранее Кимаковский рассказал, что взятие под контроль поселка Невельское позволит российским войскам усилить давление на гарнизон Вооруженных сил Украины в городе Красногоровка. По его словам, в результате боев в этом месте ВСУ потеряли несколько сотен бойцов и десятки единиц техники.