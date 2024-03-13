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12:56, 13 марта 2024Бывший СССР

В Кремле пообещали прояснить ситуацию по членству Армении в ОДКБ

Песков: Москва продолжит контакты с Арменией насчет ее членства в ОДКБ

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Москва продолжит контакты с Арменией, чтобы определиться с позицией республики по дальнейшему членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Прояснить ситуацию пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Безусловно, мы слышали эти заявления. Разумеется, предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Москва будет «прояснять и разговаривать» в русле заявлений, которые высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом Песков отказался давать оценку словам армянского лидера, добавив, что это прерогатива ОДКБ.

Ранее Пашинян допустил выход Армении из организации. «Армения выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит обязательства и не признает свою зону ответственности», — заявил он.

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      Алевтина Запольская
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