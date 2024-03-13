Губернатор Старовойт: в Курской области ПВО сбила два БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника в небе над Курском. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Кроме того, глава региона объявил о ракетной опасности в Курском районе. Губернатор призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой, при нахождении на улице — в ближайшем здании или подходящем укрытии.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили крышу поликлиники №6 в Курске. Пациентов из реанимации соседнего здания стационара эвакуировали в медучреждения, другие пациенты и персонал были доставлены в безопасное место. Вечером учреждение возобновило свою работу.