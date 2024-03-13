В МИД заявили о попытках Киева сорвать голосование на выборах терактами

Захарова: Киев пытается терактами сорвать голосование на выборах президента РФ

Украина пытается запугать жителей новых российских регионов террористической активностью. О попытках терактами сорвать голосование на выборах президента РФ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Киевский режим не прекращает террористическую деятельность, это также имеет проекцию на выборы в Российской Федерации», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что эти действия Киева направлены против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. По ее словам, Украина хочет запугать людей и не позволить им нормально проголосовать.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок допустил, что украинские войска попытаются атаковать российские регионы роем из тысячи беспилотников в дни проведения президентских выборов. Как он утверждает, в первую очередь Киев атакует объекты топливно-энергетического комплекса.

