Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:08, 13 марта 2024Бывший СССР

В МИД заявили о попытках Киева сорвать голосование на выборах терактами

Захарова: Киев пытается терактами сорвать голосование на выборах президента РФ
СюжетНаселение России:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Украина пытается запугать жителей новых российских регионов террористической активностью. О попытках терактами сорвать голосование на выборах президента РФ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Киевский режим не прекращает террористическую деятельность, это также имеет проекцию на выборы в Российской Федерации», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что эти действия Киева направлены против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. По ее словам, Украина хочет запугать людей и не позволить им нормально проголосовать.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок допустил, что украинские войска попытаются атаковать российские регионы роем из тысячи беспилотников в дни проведения президентских выборов. Как он утверждает, в первую очередь Киев атакует объекты топливно-энергетического комплекса.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      Рост ВВП стран «Большой двадцатки» замедлился

      РЖД ввели 15-процентные скидки для россиян с детьми

      Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

      Пригожин раскрыл отношение отечественных звезд к Пугачевой

      Российская пенсионерка подожгла входную дверь спецприемника

      Кара Делевинь прогулялась по улице без макияжа

      Необычного кабана заметили в российском лесу

      В России нашли редчайшие растения

      Российский глубоководный аппарат АС-36 совершил погружение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше