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19:42, 13 марта 2024Россия

В России спрогнозировали повышение возраста молодежи до 38 лет

Глава ВЦИОМ Федоров спрогнозировал повышение возраста молодежи до 38 лет

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Официальную планку возраста молодежи могут поднять как минимум до 38 лет в перспективе ближайшего десятилетия. Такой прогноз дал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, сообщает ТАСС в среду, 13 марта.

«Для чего эта планка поднимается? Не только для того, чтобы потешить самомнение вроде бы уже не совсем молодых людей. А для того, чтобы какие-то льготные программы, поддержку, помощь распространить, например, на тех, кто старше», — отметил он.

По словам Федорова, официальная планка возраста молодежи будет расти и далее, «но не быстро», что связано в том числе с ростом общей продолжительности жизни.

В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике. В нем говорится, в частности, что теперь российской молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. В законе также закреплены такие понятия, как «молодая семья», «молодежная политика», «молодежное общественное объединение» и «молодой специалист».

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      Игорь Дмитров
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