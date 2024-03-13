В российском городе двое студентов изнасиловали однокурсника в общежитии

В Омске двое студентов изнасиловали однокурсника бутылкой и фаллоимитатором

В Омске двое студентов изнасиловали однокурсника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, это произошло 8 марта в общежитии университета. Обвиняемые избили юношу и надругались над ним бутылкой и фаллоимитатором. Затем они забрали у него деньги, часы и три книги по военной подготовке.

Возбуждено дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Сейчас фигурантов поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Тюмени в отеле «Ролекс» 32-летний неоднократно судимый мужчина изнасиловал 16-летнего подростка.