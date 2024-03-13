В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

Он заверил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове и призвал местных жителей следить за оповещениями регионального правительства и МЧС России. «Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал губернатор.

Ранее Гусев сообщил, что число сбитых 13 марта над Воронежской областью воздушных целей превысило 40. В результате атаки дронов поврежден частный жилой дом и трансформаторная подстанция в Бутурлиновском районе, а также частично разрушена кровля магазина в Советском районе.

Позже Минобороны России заявило еще о семи сбитых над регионом беспилотниках, при помощи которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали нанести удары по российской территории.