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02:49, 13 марта 2024Мир

В Швеции раскрыли ложь Запада о России

Офицер Рихтхофф назвал российскую угрозу предлогом для вступления Швеции в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters

Бывший представитель «Шведских демократов» и офицер в отставке Рогер Рихтхофф в интервью SwebbTV раскрыл ложь Запада о России.

Он заявил, что граждане Швеции были против вступления страны в НАТО. По его словам, им внушается «ложный постулат» о том, что перед миром встала величайшая угроза со времен Второй мировой войны. «Старательно вдалбливая этот посыл, правящий класс добился признания шведского народа и пропихнул свою мошенническую повестку, основанную на обмане», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о намерении страны укрепить военное присутствие на шведском острове Готланд совместно с партнерами по Североатлантическому альянсу.

Швеция официально вступила в НАТО 7 марта. Королевство стало 32-м по счету членом НАТО. 11 марта в штаб-квартире альянса в Брюсселе был торжественно поднят флаг Швеции.

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      Марина Совина
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