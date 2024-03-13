В Словакии заявили о невозможности победить Россию на поле боя

Спикер парламента Словакии Пеллегрини: победить Россию на поле боя не получится

Победить Россию на поле боя не получится, необходимо начать переговоры, однако мирное урегулирование конфликта на Украине не будет простым. Об этом заявил спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини в интервью RTVS.

«Если кто-то думает, что ядерную державу, которой является Россия, можно поразить в военном плане без того, чтобы произошла катастрофа, то я так не думаю», — подчеркнул политик.

По его словам, для этого необходимо прекратить огонь, что позволит создать пространство для дипломатического решения конфликта.

Пеллегрини не исключил, что мирные переговоры могут и провалиться, однако добавил, что нельзя спрогнозировать результат, не пробовав их начать.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что Россия ведет специальную военную операцию на Украине, чтобы защитить свои национальные интересы. Он отметил, что украинский конфликт можно решить с помощью установки демилитаризованной зоны между двумя странами.