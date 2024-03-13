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18:10, 13 марта 2024Мир

В Словакии заявили о невозможности победить Россию на поле боя

Спикер парламента Словакии Пеллегрини: победить Россию на поле боя не получится

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Победить Россию на поле боя не получится, необходимо начать переговоры, однако мирное урегулирование конфликта на Украине не будет простым. Об этом заявил спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини в интервью RTVS.

«Если кто-то думает, что ядерную державу, которой является Россия, можно поразить в военном плане без того, чтобы произошла катастрофа, то я так не думаю», — подчеркнул политик.

По его словам, для этого необходимо прекратить огонь, что позволит создать пространство для дипломатического решения конфликта.

Пеллегрини не исключил, что мирные переговоры могут и провалиться, однако добавил, что нельзя спрогнозировать результат, не пробовав их начать.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что Россия ведет специальную военную операцию на Украине, чтобы защитить свои национальные интересы. Он отметил, что украинский конфликт можно решить с помощью установки демилитаризованной зоны между двумя странами.

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      Семен Александров
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