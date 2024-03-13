Власти Белгорода решили отменить массовые гуляния на Масленицу

Власти Белгорода приняли решение отменить массовые гуляния на Масленицу

Власти Белгорода приняли решение отменить массовые гуляния на Масленицу из-за текущей оперативной обстановки. Об этом в среду, 13 марта, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«Я уверен, что все горожане отнесутся к такому решению с пониманием», — заявил по этому поводу глава администрации Белгорода Валентин Демидов.

Ранее 13 марта в Министерстве обороны России рассказали об успешном отражении атаки города со стороны Украины беспилотником самолетного типа около 12:30 по московскому времени.

Предыдущая атака была предпринята ВСУ двумя беспилотниками подобного типа утром. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что одно из устройств врезалось в многоквартирный дом.