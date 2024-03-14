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04:50, 14 марта 2024Мир

Стало известно о подготовке США к конфликту с Россией в новом регионе

BI заявил о подготовке армии США к конфликтам в Арктике

Фото: Unsplash

Армия США активно готовит солдат к конфликтам в холодном климате. Об этом написал американский портал Business Insider.

По данным журналистов, США занимаются подготовкой своей армии для начала конфликта с Россией в новом регионе — Арктике.

«США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая в регионе», — заявил BI.

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Предполагается, что американские военные разработали новую стратегию для ведения боевых действий в холодном климате. В феврале они провели учения на Аляске для адаптации солдат к экстремальным условиям.

Авторы материала добавили, что возможности американских военных проводить операции на Севере серьезно сократились после окончания Холодной войны и начала конфликтов на Ближнем Востоке.

Ранее Западу предрекли потерю контроля над Арктикой из-за России. С таким мнением выступил обозреватель Роб Крилли в статье для Daily Mail.

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      Марина Совина
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