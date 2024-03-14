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01:56, 14 марта 2024Мир

В США раскрыли срок падения власти на Украине

Экс-морпех США Хо допустил падение власти на Украине к осени

Фото: Unsplash

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо предположил, когда перестанет действовать коррумпированная система власти на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Хо раскрыл срок падения власти на Украине и допустил, что это произойдет к осени. Это случится, если Киев не получит финансовую поддержку от Вашингтона.

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«Если Конгресс не примет решение по этим деньгам, есть реальный шанс, что на Украине может начаться паника, точно так же, как при банкротстве банка», — допустил экс-морпех.

Военный добавил, что Украина является коррупционной пирамидой, в которой чиновники между собой распределяют американскую поддержку. При крушении системы люди начнут паниковать, заявил он.

«И тогда вы увидите, например, как (президент Украины Владимир — прим. "Ленты.ру") Зеленский бежит в свою виллу в Майами. Что-то подобное, вероятно, может случиться не позднее, чем ко Дню труда», — заключил Хо.

Ранее президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине. Объем поддержки составит до 126 миллионов долларов.

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      Марина Совина
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