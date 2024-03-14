Экс-морпех США Хо допустил падение власти на Украине к осени

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо предположил, когда перестанет действовать коррумпированная система власти на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Хо раскрыл срок падения власти на Украине и допустил, что это произойдет к осени. Это случится, если Киев не получит финансовую поддержку от Вашингтона.

«Если Конгресс не примет решение по этим деньгам, есть реальный шанс, что на Украине может начаться паника, точно так же, как при банкротстве банка», — допустил экс-морпех.

Военный добавил, что Украина является коррупционной пирамидой, в которой чиновники между собой распределяют американскую поддержку. При крушении системы люди начнут паниковать, заявил он.

«И тогда вы увидите, например, как (президент Украины Владимир — прим. "Ленты.ру") Зеленский бежит в свою виллу в Майами. Что-то подобное, вероятно, может случиться не позднее, чем ко Дню труда», — заключил Хо.

Ранее президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине. Объем поддержки составит до 126 миллионов долларов.