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12:17, 14 марта 2024Экономика

«АвтоВАЗ» вернул подушки безопасности в самые доступные машины

«АвтоВАЗ»: в комплектацию Lada Granta вернулись подушки безопасности

Фото: Павел Львов / РИА Новости

«АвтоВАЗ» вернул подушки безопасности для переднего пассажира и водителя в комплектацию Lada Granta. Об этом Autonews сообщили представители компании.

Устанавливать эти детали в самые доступные машины концерна начали с 1 марта 2024 года. Ранее партнер компании отказался поставлять подушки безопасности после того, как «АвтоВАЗ» попал под санкции.

Из-за проблем с поставками комплектующих «АвтоВАЗ» некоторое время выпускал машины без подушки безопасности, АБС, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и с пониженным экологическим классом. В таком виде с конвейера сходили Lada Vesta и Granta. Также у производителя был план выпускать в такой комплектации и Niva.

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В феврале «АвтоВАЗ» перешел на нового поставщика комплектующих для Lada. С этого момента машины стали оснащать двумя подушками безопасности. Это было сделано для сохранения бесперебойного производства и занятости персонала, заявили в «АвтоВАЗе». Вернуть подушки безопасности хотят после проведения необходимых испытаний, уточнили в концерне.

Для запуска первого в стране производства отечественных подушек безопасности предприятие «Соллерс» в Ульяновске получила заем на сумму 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности. Деньги пойдут на закупку необходимого оборудования, запуск планируется в 2025 году.

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      Вячеслав Агапов
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