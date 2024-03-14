Губернатор Гладков: Белгород подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ

Белгород подвергся атаке беспилотников самолетного типа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, которое оперативно было потушено пожарными расчетами. Также выбиты окна в одном частном домовладении», — заявил он.

Гладков добавил, что пострадавших нет, в настоящее время продолжается подворовой обход территории.

Ранее атака беспилотников произошла в поселке Прохоровка Белгородской области, сообщил губернатор. Два дрона сдетонировали, в результате взрыва загорелась кровля одного из частных домов, в другом выбило стекла и посекло осколками фасад.

До этого МЧС России объявило ракетную опасность на всей территории Белгородской области. Ведомство призвало жителей региона при возможности не покидать свои дома, а также не приближаться к окнам.