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06:34, 14 марта 2024Россия

Белгород подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: Белгород подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Белгород подвергся атаке беспилотников самолетного типа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, которое оперативно было потушено пожарными расчетами. Также выбиты окна в одном частном домовладении», — заявил он.

Гладков добавил, что пострадавших нет, в настоящее время продолжается подворовой обход территории.

Ранее атака беспилотников произошла в поселке Прохоровка Белгородской области, сообщил губернатор. Два дрона сдетонировали, в результате взрыва загорелась кровля одного из частных домов, в другом выбило стекла и посекло осколками фасад.

До этого МЧС России объявило ракетную опасность на всей территории Белгородской области. Ведомство призвало жителей региона при возможности не покидать свои дома, а также не приближаться к окнам.

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      Марина Совина
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