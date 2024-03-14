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14:50, 14 марта 2024Экономика

Бизнес в России захотел скрывать информацию о себе

Минфин: бизнес в России попросил засекретить информацию ради посещения Европы

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Российский бизнес обратился в Министерство финансов с просьбой засекретить сведения о себе. Об этом РБК рассказал директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

По словам представителя ведомства, некоторые компании захотели закрыть информацию о связанных сторонах, директорах и акционерах, так как у них есть недвижимость в Европе, и они хотят сохранить возможность ее посещать.

«У бизнеса есть тенденция, что давайте все закроем на всякий случай. Но это должна быть какая-то логика, а не просто "давайте закроем все на всякий случай"», — объяснил он.

В первую очередь в Минфине будут учитывать социально-экономическое влияние возможных ограничений, подчеркнул Тимофеев. По его словам, сейчас под западными ограничениями находятся более двух тысяч российских граждан и компаний, которым запрещен въезд в Европу и проведение финансовых операций с местными фирмами.

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В 2022 году власти впервые разрешили компаниям засекречивать отчетность, чтобы снизить санкционные риски. Разрешение действовало до 31 декабря 2022 года, после чего его продлили на полгода. Для подтверждения подсанкционного статуса и включения в перечень компании должны подать заявление в Минфин.

Впоследствии Российский Центробанк до конца 2024 года продлил банкам право скрывать некоторую информацию. Речь идет о данных о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах и существенных условиях реорганизации. Также до конца года кредитные организации вправе не раскрывать на общедоступных информационных ресурсах годовую (промежуточную) финансовую отчетность.

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      Вячеслав Агапов
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