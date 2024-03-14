Министр обороны Болгарии рассказал об отправке бронетранспортеров на Украину

Глава МО Болгарии заявил об отправке 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину

София отправила Киеву первые 30 вагонов с бронетранспортерами. Об этом рассказал министр обороны Болгарии Тодор Тагаев, сообщает агентство Novinite.

Уточняется, что операция по транспортировке началась 29 января, первый конвой из 30 вагонов отправился 7 марта. Глава МО Болгарии добавил, что в операции были задействованы 240 военнослужащих. Расходы на транспортировку превысили 170 тысяч левов (около 95 тысяч долларов).

Ранее болгарское правительство сообщило о готовности передать Украине 100 списанных бронетранспортеров из арсеналов МВД. Уточняется, что технику безвозмездно предоставили Киеву по решению Национального собрания страны.