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10:35, 14 марта 2024Россия

Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло

Мэр Демидов: число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до четырех
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число пострадавших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду возросло до четырех. Об этом сообщил мэр российского города Валентин Демидов в Telegram-канале.

«В частном секторе повреждено пять домов: заборы, фасады, кровля и хозпостройки. Подрядные организации выехали на места и сейчас будут закрывать тепловой контур», — описал последствия обстрела Белгорода мэр.

По его информации, из-за атаки ВСУ получили повреждения 25 автомобилей, также пострадало здание медучреждения вблизи места обстрела.

Украина ударила по Белгороду утром в четверг, 14 марта. Она выпустила по городу восемь реактивных снарядов. Один из них попал в автомобиль, где находился водитель — его спасти не удалось. Предварительно, удар был нанесен кассетными боеприпасами.

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      Анастасия Шейкина
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