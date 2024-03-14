Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 14 марта 2024Забота о себе

Эксперты подсказали два пикантных способа избавиться от бессонницы без лекарств

Фото: Unsplash

Оргазмы помогают быстро засыпать без лекарств и избавляют от бессонницы, считает исследовательница сна из Великобритании Софи Босток. Ее цитирует Daily Mail.

Босток указала, что во время сексуального удовольствия в организме вырабатывается большое количество окситоцина и пролактина. Эти гормоны, по ее словам, помогают успокоиться, расслабиться, уменьшить реакцию на стресс и быстро заснуть. Кроме того, эксперт утверждает, что у интимной близости есть и другое преимущество: утром человек просыпается бодрым и полным сил.

Еще один пикантный способ наладить сон подсказал директор Института сна и циркадной нейробиологии в Оксфордском университете Рассел Фостер. По его мнению, женщинам, которые находятся в периоде пременопаузы или менопаузы, лучше спать обнаженными. Он объяснил, что приступы жара, которые происходят из-за перепадов гормонов, часто ухудшают качество ночного отдыха. Отсутствие одежды улучшит терморегуляцию и поможет спать крепче, считает эксперт.

Материалы по теме:
Как правильно заниматься сексом? Советы, которые помогут получать больше удовольствия от секса
Как правильно заниматься сексом?Советы, которые помогут получать больше удовольствия от секса
1 июля 2023
Гигантские женщины и сексуальные старушки. За год вкусы людей в порно сильно изменились. Что это говорит об обществе?
Гигантские женщины и сексуальные старушки.За год вкусы людей в порно сильно изменились. Что это говорит об обществе?
4 января 2024

Фостер посоветовал спать без одежды и мужчинам, так как их организм вырабатывает больше тепла, что провоцирует повышенное потоотделение по ночам.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный заявил, что секс — это одно из средств, которое помогает избежать профессионального выгорания. По его словам, интимная близость помогает восстанавливать силы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Намекнули, что этим не ограничится». Педиатр Бутрий уехал из России, отбыв десять суток ареста после интервью иноагенту

      В учебном центре ФБР произошел взрыв

      Стало известно о крушении вертолета с вахтовиками в российском регионе

      Звезда «Старикам тут не место» решил избавиться от своего ранчо

      Эксперты подсказали два пикантных способа избавиться от бессонницы без лекарств

      В Харьковской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

      Стало известно о подготовке США к конфликту с Россией в новом регионе

      В приграничном российском регионе сработали системы ПВО

      В Британии заявили об отсутствии угрозы Запада в адрес России

      США отказались от разработки артиллерии большой дальности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше