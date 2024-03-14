Главный тренер «Спартака» отказался отвечать на вопрос о ситуации с Промесом

Тренер «Спартака» Абаскаль отказался отвечать на вопрос о задержании Промеса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопрос о ситуации с легионером клуба Квинси Промесом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не мне нужно отвечать. Не я ответственный. Кто‑то другой должен говорить об этом», — заявил специалист.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов для дальнейшей экстрадиции. 32-летнего футболиста взяли под стражу.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом. В Нидерландах ему суммарно грозит 7,5 года тюрьмы за нападение на брата и контрабанду наркотиков.