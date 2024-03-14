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17:21, 14 марта 2024Мир

Граждане Конго пожаловались на попытки заставить их воевать за Украину

ABC News: граждане Конго на Украине жалуются, что их пытаются заставить воевать

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Граждане Республики Конго жалуются, что не могут выехать с Украины и что их пытаются заставить воевать на украинской стороне. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Они сказали, что выдадут нам оружие, чтобы мы шли воевать за Украину. Нам воевать за Украину?! Мы не украинцы! Мы вообще черные! Как мы можем воевать за Украину? Если мы туда пойдем, нас ликвидируют первыми, потому что мы черные», — рассказал гражданин африканской страны.

По словам собеседника телеканала, африканцев ликвидируют первыми, потому что «они черные, они из НАТО».

Ранее на Украине пожаловались на отсутствие ротации в армии. По данным газеты The Financial Times, из-за длительного отсутствия ротации украинские военные теряют мотивацию и боевой дух. Собеседник газеты рассказал, что за два года боевых действий получил лишь 25 дней отпуска, а из-за нехватки людей в его части его предстоящий отпуск был отменен.

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      Семен Александров
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