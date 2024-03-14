Лавров выразил уверенность в поддержке россиянами на выборах курса Путина

Лавров: на выборах россияне поддержат курс международной политики Путина

Россияне поддержат курс международной политики действующего российского лидера Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в России. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Политика президента пользуется максимально широкой поддержкой граждан нашей страны, и нет сомнений, что эта поддержка будет подтверждена и на стартующих завтра президентских выборах», — выразил уверенность дипломат.

Лавров отметил, что линия российской международной политики «продиктована коренными национальными интересами нашего государства, всех народов РФ, а не избирательными циклами, как во многих так называемых демократических странах Запада».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Европейского союза, отказывающиеся наблюдать за выборами президента России, тем самым демонстрируют свое душевное нездоровье.