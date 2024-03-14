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11:18, 14 марта 2024Мир

Захарова указала на душевное нездоровье ЕС

Захарова заявила, что члены ЕС заврались или душевно нездоровы

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Страны-члены Европейского союза (ЕС), отказывающиеся наблюдать за выборами президента России, тем самым демонстрируют свое душевное нездоровье. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все запомнили? Я — да. Теперь пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России, и все поймут, что они заврались или душевно нездоровы», — указала дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что приглашал на встречу послов стран ЕС для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до встречи они отказались приехать.

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      Виктория Кондратьева
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