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14:44, 14 марта 2024Бывший СССР

Лукашенко указал церкви на ее дело

Лукашенко: дело церкви не в политике, а в нравственных ориентирах

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Церковь в Белоруссии должна создавать нравственные ориентиры, а не заниматься политикой. На это указал президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы помним, как в 2020 году некоторые священники, к сожалению, и православные, занялись политикой. Скажу, что для этого в государстве есть специальные институты и подготовленные люди. Дело церкви — задавать нравственные христианские ориентиры», — сказал белорусский лидер.

Он встретился с Синодом Белорусской православной церкви (БПЦ), и заявил, что встреча имеет большое значение в современных геополитических условиях и накануне Всебелорусского народного собрания и президентских выборов 2025 года.

«Давайте сегодня вместе постараемся ответить на вопрос: все ли мы делаем для того, чтобы чужие люди с недобрыми мыслями не ступили в наши храмы, не стали менять наши устои, диктовать, как нам жить?» — заключил президент.

Президент Лукашенко заявил, что соответствует требованиям к фигуре главы государства. Он напомнил поговорку, что лучше синица в руке, чем журавль в небе и объяснил, что люди, которые могут занять должность главы государства существуют, но «должны выйти на поверхность».

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      Алевтина Запольская
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