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23:37, 14 марта 2024Мир

Макрон объяснил неудачи украинской армии размерами России

Макрон: у Украины есть пределы личного состава, поскольку Россия гораздо больше
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 заявил, что украинская армия терпит неудачи из-за того, что Россия гораздо больше. Его слова приводит ТАСС.

Особенно это заметно в восполнении людских потерь, сказал политик.

Таким образом Макрон прокомментировал неудачное контрнаступление украинской армии в прошлом году. «У украинской армии большие потери, у них есть пределы по снарядам и ракетам. Сейчас на 10 снарядов, выпущенных Россией, они отвечают одним», — добавил французский лидер.

В этом же интервью Макрон заявил, что военная промышленность Франции не готова к высокоинтенсивному конфликту.

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      Марина Совина
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