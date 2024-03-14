МИД России пообещало принять ответные меры на высылку двух дипломатов из Австрии

В МИД РФ пообещали принять ответные меры на высылку двух дипломатов из Австрии

Москва решительно осуждает провокационную высылку двух российских дипломатов из Австрии. Об этом стало известно из заявления министерства иностранных дел России, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«Австрийские власти безосновательно объявили "persona non grata" двух дипломатов Посольства России в Австрии», — говорится в сообщении МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве также пообещали своевременно принять ответные меры на провокационные действия Вены.

Уточняется, что Москва рассматривает данный шаг как недружественный, ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях.

Ранее стало известно, что МИД Австрии принял решение выслать двух сотрудников российского министерства иностранных дел в связи с несоответствием дипломатическому статусу. Отмечается, что работники МИД России должны быть высланы до следующего вторника, 19 марта.