Минобороны отчиталось об уничтожении БПЛА над Орловской областью

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника над Орловской областью

Над Орловской областью уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, пресечение попытки атаки по объектам на территории России было совершено около 16:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что в Орловской области сработала система противовоздушной обороны. «Сегодня днем при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбит беспилотный летательный аппарат», — пояснил губернатор области Андрей Клычков.

Затем он сообщил о втором сбитом беспилотнике. Информации о пострадавших или разрушениях нет.