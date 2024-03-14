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16:54, 14 марта 2024Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении БПЛА над Орловской областью

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника над Орловской областью

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Над Орловской областью уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, пресечение попытки атаки по объектам на территории России было совершено около 16:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Ранее стало известно, что в Орловской области сработала система противовоздушной обороны. «Сегодня днем при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбит беспилотный летательный аппарат», — пояснил губернатор области Андрей Клычков.

Затем он сообщил о втором сбитом беспилотнике. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

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      Никита Абрамов
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