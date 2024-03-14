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17:43, 14 марта 2024Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью

Минобороны России заявило об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Над Орловской областью уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«14 марта около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, украинский беспилотник был уничтожен при помощи дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

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