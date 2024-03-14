Минобороны отчиталось об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью

Минобороны России заявило об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью

Над Орловской областью уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«14 марта около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, украинский беспилотник был уничтожен при помощи дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).