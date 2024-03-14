Молодой россиянин угнал у полицейских машину после задержания

На Урале задержанный за поножовщину угнал у полицейских авто и врезался в забор

В Свердловской области задержанный за поножовщину 19-летний юноша угнал у полицейских машину. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, двое правоохранителей приехали в село Костино на служебном авто, чтобы задержать подозреваемого в нападении с ножом и отвезти его в Алапаевск. Во время поездки сотрудники отвлеклись и вышли из машины, оставив в ней ключи. Тогда молодой человек пересел на водительское кресло и уехал. Однако около села Нижняя Синячиха он врезался в забор.

Его поймали и все-таки доставили в отделение. Теперь россиянину грозит срок не только за нападение, но и за угон служебного автомобиля.

Ранее стало известно, в Сургуте рецидивист сбежал от конвоиров через открытое окно в служебной машине.