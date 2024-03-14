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19:07, 14 марта 2024Среда обитания

Москвич объявил мусорную войну коммунальщикам

Москвич объявил мусорную войну УК из-за переполненных урн рядом с домом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель московского района Очаково-Матвеевское объявил мусорную войну управляющей компании (УК) «ПИК-Комфорт» из-за переполненных урн рядом с домом. Об этом стало известно изданию «Подъем».

В знак протеста москвич начал регулярно приносить мусорные пакеты к офису УК и вытряхивать отходы перед дверью. В компании заявили, что попросили оператора чаще вывозить мусор из контейнеров и заменить урны. Оператор полностью удовлетворил просьбу.

Представители УК добавили, что сейчас контейнерная площадка находится в надлежащем состоянии, жалоб от жильцов не поступает. При этом не уточняется, перестал ли устроивший мусорную войну мужчина приносить к офису отходы.

Ранее жильцы многоквартирного дома в Екатеринбурге пожаловались на неприятный запах и расплодившихся тараканов. Причиной стала семья, превратившая свою квартиру в свалку.

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      Александра Качан
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