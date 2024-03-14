Мужчина пострадал при ударе ВСУ по российскому региону

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле ВСУ Грайворона пострадал мужчина

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Грайворон в Белгородской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина — у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался», — сообщил губернатор.

По его данным, в результате атаки ВСУ повреждения получили несколько квартир многоквартирного дома и один частный дом. Помимо этого, оказались выбиты фасады и окна в двух учреждениях культуры, магазине, газовой службе и зданиях сбытовой компании. Три автомобиля сгорели, добавил Гладков, подчеркнув, что на месте случившегося работают оперативные службы.

Белгородскую область атаковали со стороны ВСУ несколько раз за утро четверга, 14 марта. Сначала поселок Прохоровка атаковали два беспилотника, затем дрон сбили в Белгороде. Помимо этого, над регионом перехватили восемь реактивных снарядов. Как уточнял Гладков, в результате прилета одного из снарядов в легковой автомобиль пострадал находившийся в его салоне водитель, спасти его не удалось. Еще два человека пострадали.