На Западе испугались ответа союзников России в случае ввода войск на Украину

Экс-премьер Франции: союзники России ответят Западу при вводе войск на Украину

Союзники России ударят по Западу в случае ввода войск на Украину. Об ответе западные страны предупредил экс-премьер Франции Доминик де Вильпен в интервью телеканалу LCI.

«Если мы отправим войска, мы не можем точно сказать, не вступят ли в конфликт другие страны на стороне России? Не будут ли нам противостоять африканские, азиатские и ближневосточные истребители?» — сказал политик.

По его словам, если бы Россия была на самом деле изолирована, то это было бы видно. На самом деле западные страны более изолированы, чем Россия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину говорят о старте ее раздела. Дипломат отметила, что еще одним доказательством подготовки к разделу страны выступает неготовность государств-членов НАТО принять Украину в альянс.