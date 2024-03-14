Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:31, 14 марта 2024Мир

На Западе испугались ответа союзников России в случае ввода войск на Украину

Экс-премьер Франции: союзники России ответят Западу при вводе войск на Украину
Доминик де Вильпен

Доминик де Вильпен. Фото: Michel Euler / Reuters

Союзники России ударят по Западу в случае ввода войск на Украину. Об ответе западные страны предупредил экс-премьер Франции Доминик де Вильпен в интервью телеканалу LCI.

«Если мы отправим войска, мы не можем точно сказать, не вступят ли в конфликт другие страны на стороне России? Не будут ли нам противостоять африканские, азиатские и ближневосточные истребители?» — сказал политик.

По его словам, если бы Россия была на самом деле изолирована, то это было бы видно. На самом деле западные страны более изолированы, чем Россия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину говорят о старте ее раздела. Дипломат отметила, что еще одним доказательством подготовки к разделу страны выступает неготовность государств-членов НАТО принять Украину в альянс.

***
Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине раскрыли еще одно требование России на переговорах 2022 года. Какое условие ставила Москва?

      ФСБ задержала граждан Украины по подозрению в диверсии в Запорожской области

      В Грузии допустили уголовное преследование Саакашвили после помилования

      Винер раскрыла реакцию российских гимнасток на допуск до ОИ без флага и гимна

      Один из крупнейших покупателей российской нефти охладел к ней

      Крысы-наркоманы затерроризировали полицейских в крупном городе

      Боррель сравнил конфликт на Украине со «Звездными войнами»

      Премьер Латвии допустила отправку военных НАТО на Украину

      В США одобрили серийное производство F-35

      В Кремле высказались о колонке Юлии Навальной для Washington Post

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше