Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным военного ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен около 09:30 мск при попытке совершить атаку по расположенному на территории России объекту.

Беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны, отметили в Минобороны. Уничтоженный дрон относится к классу БПЛА самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких килограммов взрывчатки, их используют для поражения объектов на дальнем расстоянии.

Утром 14 марта белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил еще об одной атаке ВСУ. Два беспилотника упали на покинутый жильцами дом на территории села Прохоровка и сдетонировали. Никто не пострадал.