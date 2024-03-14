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17:09, 14 марта 2024Мир

В России указали на признаки перехода конфликта с НАТО в острую фазу

Депутат Новиков: в НАТО все меньше дистанцируются от конфликта вокруг Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В НАТО все меньше дистанцируются от конфликта вокруг Украины, что свидетельствует о готовности к обострению ситуации и о переходе противостояния во все более острую фазу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Государственной Думы России Дмитрий Новиков.

«Я думаю, что за этим (признанием того, что удары по флоту России наносились ракетами НАТО — прим. «Ленты.ру») можно усмотреть два обстоятельства. Первое — когда факт установлен, отрицать очевидное становится бессмысленным. В данном случае степень доказательности весьма велика, потому НАТО не остается ничего, кроме как признать реальное положение вещей», — сказал Новиков.

Депутат также обратил внимание на рост числа агрессивных заявлений в адрес России от лица западных политиков. По его мнению, политики делают это намеренно, обостряя ситуацию.

«Два этих обстоятельства: признание очевидности и готовность к обострению ситуации, указывают на то, что мы входим в более острую фазу конфликта. Его ослабление возможно только в случае, если поменяются фундаментальные приоритеты американского внешнеполитического курса», — заключил депутат.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинские удары по кораблям Черноморского флота (ЧФ) России наносились ракетами, поставленными альянсом. Удары по российским кораблям наносились ракетами Scalp и Storm Shadow.

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