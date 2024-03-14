Франция отказалась брать на себя инициативу в эскалации конфликта на Украине

Макрон: Франция не возьмет на себя инициативу в эскалации конфликта на Украине

Франция отказывается брать на себя инициативу в эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

«Мы никогда не начнем наступление, мы никогда не будем брать на себя такую инициативу», — сказал он.

Ранее французское издание Le Monde сообщило, что Макрон в конце февраля в узком кругу присутствующих высказался после бокала виски о возможной отправке военных страны на Украину. По данным газеты, Макрон в Елисейском дворце высказался, что ему «придется послать некоторых ребят в Одессу». Кого именно имел в виду президент и с какой целью хотел бы это сделать, не уточнялось.