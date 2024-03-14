Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:07, 14 марта 2024Мир

Франция отказалась брать на себя инициативу в эскалации конфликта на Украине

Макрон: Франция не возьмет на себя инициативу в эскалации конфликта на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Франция отказывается брать на себя инициативу в эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

«Мы никогда не начнем наступление, мы никогда не будем брать на себя такую инициативу», — сказал он.

Ранее французское издание Le Monde сообщило, что Макрон в конце февраля в узком кругу присутствующих высказался после бокала виски о возможной отправке военных страны на Украину. По данным газеты, Макрон в Елисейском дворце высказался, что ему «придется послать некоторых ребят в Одессу». Кого именно имел в виду президент и с какой целью хотел бы это сделать, не уточнялось.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России начались выборы президента. Что важно о них знать?

      Макрона уличили в желании нагнать страх на французов

      Французский политик задал Макрону три вопроса по его же просьбе

      Макрон объяснил неудачи украинской армии размерами России

      В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник ВСУ

      Россия потребовала в ООН найти виновных в подрыве «Северных потоков». Почему Дания и Швеция отказались от расследования?

      Макрон заявил о неподготовленности Франции к высокоинтенсивному конфликту

      Медведев назвал стыдобой школьные туалеты на улице

      В России открылись первые участки для голосования на выборах президента

      Умер чемпион КВН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше