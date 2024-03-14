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20:21, 14 марта 2024Силовые структуры

Оправдательный приговор россиянину за покушение из арбалета отменен

В Забайкалье суд отменил оправдательный приговор топ-менеджеру «ТГК-14»

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Забайкальский краевой суд отменил оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя генерального директора по безопасности «ТГК-14» Игоря Рыжкова, который обвинялся в покушении на жизнь мужчины с использованием арбалета. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 14 марта, сообщила официальный представитель суда Виктория Михайлюк.

Уточняется, что апелляция согласилась с позицией потерпевшего и прокуратуры. Те настаивали, что именно топ-менеджер стрелял из арбалета в своего конкурента по работе.

По версии следствия, в период с 28 ноября 2022 года по 31 мая 2023-го Рыжков задумал расправиться с Андреем Артамоновым, который, как он полагал, был причастен к его увольнению. Злоумышленник приобрел арбалет марки «EkArcheryResearchCobraR9» и стрелу для охоты, а затем выбрал наиболее удобное место для задуманного. Утром 31 мая 2023 года мужчина выстрелил в потерпевшего на улице Лермонтова в Чите из подготовленного оружия, однако Артамонов успел увернуться.

В середине декабря 2023 года Центральный районный суд Читы вынес оправдательный приговор в отношении Рыжкова на основании вердикта присяжных заседателей. Мужчина был полностью оправдан за непричастностью к покушению на убийство.

Ранее Южный окружной военный суд начал повторное рассмотрение уголовного дела в отношении младшего сержанта Вооруженных сил России Игоря Судина после перестрелки с сотрудниками ФСБ в херсонском кафе. Уточняется, что кассационная инстанция отменила вынесенный в отношении него оправдательный приговор после жалобы прокуратуры и потерпевших.

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      Олеся Мицкевич
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