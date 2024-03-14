Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:30, 14 марта 2024Мир

Песков дал оценку попыткам США восстановить военное присутствие в Арктике

Песков: США не являются новым вызовом для России в Арктике

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Попытки США восстановить военное присутствие в Арктике не являются новым вызовом для России в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это не новый вызов. К сожалению, Арктика была и остается территорией достаточно напряженной конкуренции», — рассказал он.

Ранее стало известно о подготовке США к конфликту с Россией в арктическом регионе через тренировки в холодном климате. В частности, американские военные разработали новую стратегию для ведения боевых действий в пространстве вечной мерзлоты, а в феврале они провели соответствующие учения на Аляске для адаптации солдат к экстремальным условиям.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине раскрыли еще одно требование России на переговорах 2022 года. Какое условие ставила Москва?

      ФСБ задержала граждан Украины по подозрению в диверсии в Запорожской области

      В Грузии допустили уголовное преследование Саакашвили после помилования

      Винер раскрыла реакцию российских гимнасток на допуск до ОИ без флага и гимна

      Один из крупнейших покупателей российской нефти охладел к ней

      Крысы-наркоманы затерроризировали полицейских в крупном городе

      Боррель сравнил конфликт на Украине со «Звездными войнами»

      Премьер Латвии допустила отправку военных НАТО на Украину

      В США одобрили серийное производство F-35

      В Кремле высказались о колонке Юлии Навальной для Washington Post

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше