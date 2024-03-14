Песков дал оценку попыткам США восстановить военное присутствие в Арктике

Песков: США не являются новым вызовом для России в Арктике

Попытки США восстановить военное присутствие в Арктике не являются новым вызовом для России в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это не новый вызов. К сожалению, Арктика была и остается территорией достаточно напряженной конкуренции», — рассказал он.

Ранее стало известно о подготовке США к конфликту с Россией в арктическом регионе через тренировки в холодном климате. В частности, американские военные разработали новую стратегию для ведения боевых действий в пространстве вечной мерзлоты, а в феврале они провели соответствующие учения на Аляске для адаптации солдат к экстремальным условиям.