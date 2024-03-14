Представитель Трампа уволилась из его команды

Newsweek: представитель Трампа Лиз Харрингтон уволилась из его команды

Представитель бывшего американского лидера Дональда Трампа Лиз Харрингтон уволилась из его команды. Об этом со ссылкой на источник в предвыборном штабе экс-президента сообщает газета Newsweek.

«Лиз Харрингтон официально покинула штаб после почти четырех лет работы в качестве главного пресс-секретаря Трампа», — заявил собеседник издания.

Ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что сторонники бывшего президента США Дональда Трампа на будущих президентских выборах симпатизируют внешней и внутренней политике российского президента России Владимира Путина.