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15:36, 14 марта 2024Мир

Представитель Трампа уволилась из его команды

Newsweek: представитель Трампа Лиз Харрингтон уволилась из его команды
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Представитель бывшего американского лидера Дональда Трампа Лиз Харрингтон уволилась из его команды. Об этом со ссылкой на источник в предвыборном штабе экс-президента сообщает газета Newsweek.

«Лиз Харрингтон официально покинула штаб после почти четырех лет работы в качестве главного пресс-секретаря Трампа», — заявил собеседник издания.

Ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что сторонники бывшего президента США Дональда Трампа на будущих президентских выборах симпатизируют внешней и внутренней политике российского президента России Владимира Путина.

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      Глеб Бажуткин
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