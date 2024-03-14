Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за попытки сорвать выборы

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях на выборах

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале выпустила предупреждение об ответственности за попытки сорвать выборы президента. Сообщение появилось на фоне призывов в интернете к акциям на участках для голосования.

«Поскольку данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, разъясняем, что за их совершение ст. 141 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

13 марта в российском МИД заявили, что Украина пытается сорвать выборы президента России, устраивая теракты. Официальный представитель ведомства Мария Захарова указала, что эти действия Киева направлены против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. По ее словам, Украина хочет запугать людей и не позволить им нормально проголосовать.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В них будут участвовать четыре кандидата: самовыдвиженец и действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов и кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.