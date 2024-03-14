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13:57, 14 марта 2024Забота о себе

Психотерапевт научил правильно выяснять отношения

Психотерапевт Круз: чтобы решить спор, партнеры должны уметь менять свое мнение

Фото: Unsplash

Если партнеры не могут договориться и постоянно ссорятся по одной и той же причине, это означает, что они ведут нездоровый спор, считает семейный психотерапевт Рэй Круз. В интервью изданию Metro он научил правильно выяснять отношения.

Круз полагает, что для решения любого семейного конфликта самое главное — определить границы, в пределах которых партнеры готовы уступить друг другу. Он пояснил, что в паре оба должны уметь договариваться и менять свое мнение, в зависимости от аргументов и фактов.

Психотерапевт посоветовал во время выяснения отношений никогда не повышать голос, не перебивать друг друга и сохранять зрительный контакт. «Ключевая черта, которой должны обладать оба человека в отношениях, — это сочувствие. Эмпатия позволяет спору оставаться диалогом, а не превращаться в скандал, когда оба просто кричат, не слышат друг друга и не могут решить проблему», — объяснил Круз.

Также специалист считает полезным договориться между собой о том, что во время обсуждения одной проблемы недопустимо переключаться на другие темы или вспоминать прошлые обиды. Так, по его мнению, партнерам будет проще прийти к компромиссу по конкретному вопросу.

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      Екатерина Улитина
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