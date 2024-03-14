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01:00, 14 марта 2024Россия

Путин напомнил россиянам о роли народа в судьбе страны

Путин напомнил, что именно россияне определяют судьбу страны
СюжетВыборы президента России 2024
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии трехдневного голосования на выборах главы государства. Он подчеркнул, что именно граждане определяют судьбу страны. Выступление транслировалось в эфире Первого канала.

Путин напомнил, что единственным источником власти в России является народ, это положение закреплено в Конституции.
«Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества», — сказал российский лидер.

Выборы президента России назначены на 15-17 марта — впервые в истории страны они организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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      Марина Совина
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