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18:08, 14 марта 2024Россия

Путин вспомнил о мечте Собчака

Путин вспомнил мечту Собчака на запуске строительства ВСМ Москва — Петербург
Анатолий Собчак

Анатолий Собчак. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Мэр Санкт-Петербурга в 1991-1996 годах Анатолий Собчак мечтал о высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Москвы. Об этом вспомнил президент России Владимир Путин, его рассказ приводит РБК.

Глава государства на запуске строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург по видеосвязи обратился к руководителю Сбера Герману Грефу. В 1990-е он, как и Путин, был сотрудником петербургской администрации.

«Мы с вами еще когда в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Ну, собственно, не только мы, мечтали тогда наши руководители — и Анатолий Александрович Собчак», — заявил президент.

Маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом, старт строительству которой дал Путин, будет пролегать через Тверь и Великий Новгород.

Ранее Путин привел детали своего разговора с первым президентом России Борисом Ельциным о выборах.

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      Анна Щербакова
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