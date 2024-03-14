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15:55, 14 марта 2024Бывший СССР

Раскрыты трагические последствия отправки Залужного в Лондон для Зеленского

Дудчак: отправка Залужного в Лондон сыграет трагическую роль для Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отправка бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в Лондон сыграет трагическую роль в политической карьере президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил российский политолог Александр Дудчак, передает ТАСС.

Как рассказал эксперт, Залужный изначально являлся ставленником Соединенных Штатов Америки, в связи с чем ему было бы комфортнее именно в США. Назначение экс-главкома послом в Великобритании и соответствующий переход его под контроль британских спецслужб создает противоречия между Лондоном и Вашингтоном, уточняет Дудчак.

«Залужному может пойти на пользу его отставка. Будет сидеть теперь и говорить: "Видите, при мне была гораздо стабильнее ситуация, а теперь провалы, потому что Зеленский вмешивается в процесс управления войсками, а он совершенно некомпетентный человек и таких же некомпетентных приводит"», — пояснил политолог.

Дудчак допустил вооруженный переворот на Украине на фоне дискомфорта Залужного в Лондоне. По мнению эксперта, такой вариант развития событий на политической арене не будет экспромтом.

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Ранее стало известно о плане военных ВСУ, недовольных политикой действующих властей, захватить Верховную Раду. Соответствующая переписка на закрытом ресурсе оказалась в распоряжении средств массовой информации.

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      Екатерина Грищенко
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