Дудчак: отправка Залужного в Лондон сыграет трагическую роль для Зеленского

Отправка бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в Лондон сыграет трагическую роль в политической карьере президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил российский политолог Александр Дудчак, передает ТАСС.

Как рассказал эксперт, Залужный изначально являлся ставленником Соединенных Штатов Америки, в связи с чем ему было бы комфортнее именно в США. Назначение экс-главкома послом в Великобритании и соответствующий переход его под контроль британских спецслужб создает противоречия между Лондоном и Вашингтоном, уточняет Дудчак.

«Залужному может пойти на пользу его отставка. Будет сидеть теперь и говорить: "Видите, при мне была гораздо стабильнее ситуация, а теперь провалы, потому что Зеленский вмешивается в процесс управления войсками, а он совершенно некомпетентный человек и таких же некомпетентных приводит"», — пояснил политолог.

Дудчак допустил вооруженный переворот на Украине на фоне дискомфорта Залужного в Лондоне. По мнению эксперта, такой вариант развития событий на политической арене не будет экспромтом.

Ранее стало известно о плане военных ВСУ, недовольных политикой действующих властей, захватить Верховную Раду. Соответствующая переписка на закрытом ресурсе оказалась в распоряжении средств массовой информации.