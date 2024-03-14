Раскрыто отношение россиян к воссоединению с Крымом

ВЦИОМ: 86 % россиян положительно оценивают вхождение Крыма в состав РФ

Большинство россиян положительно оценивают вхождение Крыма в состав РФ, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно полученным данным, в течение всего периода наблюдений (с 2019 года) граждане положительно оценивали это событие (81-93 процента), в ходе последнего замера с разной степенью уверенности об этом заявили 86 процентов. Отрицательную оценку дали 9 процентов опрошенных. ВЦИОМ раскрыл, что чаще это историческое событие вызывает у россиян гордость (57 процентов). Каждый седьмой респондент заявил, что испытывает восхищение, когда слышит о воссоединении Крыма с Россией (15 процентов), каждый пятый — безразличие («никаких чувств» — 20 процентов). Разочарование и осуждение же испытывают лишь по 2 процента ответивших.

С 2014 года граждане считают, что Россия поступила правильно, приняв Крым в состав Российской Федерации (86 процентов), максимум сторонников этой точки зрения пришелся на 2014 год — доля убежденных в правильности этого решения составила 96 процентов. Главным аргументом названо восстановление исторической справедливости.

Также выяснилось, что, несмотря на экономические трудности, россияне по-прежнему убеждены, что вхождение полуострова в состав РФ принесло стране больше пользы (73 процента). Примерно столько же респондентов указывают на важную роль Крыма и Севастополя в обеспечении обороноспособности государства (77 процентов). Также 77 процентов опрошенных полагают, что жизнь крымчан изменилась, при этом 66 процентов оценивают перемены как значительные.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью страны. Глава государства назвал 16 марта 2014 года судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан. Он добавил, что эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России.