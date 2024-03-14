Россиянин надругался над девочкой и попытался расправиться с ней

Под Тулой осудили на 22 года мужчину, надругавшегося над девочкой в кустах

В Тульской области суд приговорил к 22 годам лишения свободы 44-летнего местного жителя, надругавшегося над 13-летней девочкой и попытавшегося расправиться с ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, 20 июня 2023 года в городе Щекине мужчина напал на незнакомую школьницу, оттащил в кусты и приставал. Когда девочка стала сопротивляться, фигурант придушил ее. Двое юношей спасли потерпевшую.

Ранее стало известно, что в Ярославской области суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над двумя школьницами.