Россиянка спрятала детей от уехавшего на СВО отца

В Челябинской области мать спрятала детей от уехавшего на СВО отца

В Челябинской области мать спрятала детей от уехавшего на специальную военную операцию (СВО) отца. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова в Telegram.

К омбудсмену обратился боец, который является многодетным отцом. Мужчина попросил установить место проживания его детей. По словам военнослужащего, бывшая жена не дает ему видеться с ними.

Местные власти разъяснили мужчине порядок действий и пообещали помощь в разрешении сложившейся ситуации, сказала Майорова.

Ранее в Волгограде таксистка обвинила участника СВО в изнасиловании и сама стала фигуранткой уголовного дела. В ходе следствия удалось установить отсутствие события преступления, а также то, что россиянка оговорила бойца. В отношении женщины возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе.