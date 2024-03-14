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10:13, 14 марта 2024Спорт

Российский защитник оформил хет-трик Горди Хоу в матче НХЛ

Российский защитник Никита Задоров оформил хет-трик Горди Хоу в матче НХЛ

Фото: Bob Frid / USA TODAY Sports / Reuters

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров оформил хет-трик Горди Хоу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игрок отметился заброшенной шайбой, сделал голевую передачу, а также подрался с защитником «лавин» Джошем Мэнсоном. Потасовка состоялась спустя 37 секунд после гола Задорова.

Встреча прошла в ночь на четверг, 14 марта. Основное время игры завершилось со счетом 3:3, еще одним голом в составе «Ванкувера» отметился российский нападающий Илья Михеев. Победу «Колорадо» в овертайме принес гол россиянина Валерия Ничушкина.

Задоров в нынешнем сезоне провел 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе четыре гола и 12 результативных передач.

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      Алексей Гусев
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