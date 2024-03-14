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15:55, 14 марта 2024Путешествия

Семья с двухлетним ребенком чудом выжила в авиакатастрофе благодаря парашюту

Daily Mail: легкомоторный самолет потерпел крушение над Калифорнией

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Легкомоторный самолет, на борту которого находилась семья из Невады с двухлетним ребенком, потерпел крушение над Калифорнией. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что пара отправилась в путешествие с дочерью в Санта-Розу, где у них есть дом. Однако вскоре после набора высоты двигатель самолета Cirrus отказал. Находившийся за штурвалом отец семейства быстро среагировал и выпустил встроенный в летательный аппарат парашют.

Благодаря этому скорость падения снизилась и самолет приземлился на деревья. Семья, чудом выжившая в авиакатастрофе, получила лишь царапины. Вскоре на место прибыли спасатели и оказали им первую помощь.

Ранее пассажирский самолет Boeing авиакомпании United Airlines экстренно приземлился в аэропорту вылета из-за утечки топлива во время взлета. На кадрах видно, как из-под шасси распыляется жидкость, когда лайнер набирает высоту.

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      Зарина Дзагоева
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