Шольц пообещал Зеленскому продвигать военную поддержку Украины

Шольц: Германия продолжит продвигать военную поддержку Украины в мире

Германия продолжит тесно взаимодействовать с партнерами, чтобы продвигать военную поддержку Украины в мире. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Германии.

«Канцлер и президент Украины договорились продолжать свой конструктивный диалог, в том числе с целью глобальной поддержки мирного решения, и оставаться в тесном контакте», — говорится в его заявлении.

Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала против резолюции с требованием к правительству Германии отправить Украине крылатые ракеты Taurus.