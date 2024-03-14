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17:31, 14 марта 2024Мир

Шольц пообещал Зеленскому продвигать военную поддержку Украины

Шольц: Германия продолжит продвигать военную поддержку Украины в мире

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия продолжит тесно взаимодействовать с партнерами, чтобы продвигать военную поддержку Украины в мире. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Германии.

«Канцлер и президент Украины договорились продолжать свой конструктивный диалог, в том числе с целью глобальной поддержки мирного решения, и оставаться в тесном контакте», — говорится в его заявлении.

Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала против резолюции с требованием к правительству Германии отправить Украине крылатые ракеты Taurus.

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      Елизавета Мытарева
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