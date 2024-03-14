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09:52, 14 марта 2024Мир

США высказались о предстоящей операции Израиля против ХАМАС в Рафахе

Politico: США поддержали уничтожение Израилем военных объектов ХАМАС в Рафахе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена поддержала уничтожение Израилем военных объектов ХАМАС в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом и высказалась за проведение контртеррористической операции в южной части анклава, а не полномасштабного вторжения. Об этом со ссылкой на источники в американском истеблишменте пишет журнал Politico.

Собеседники издания, комментируя предстоящую операцию в Рафахе, заявили, что израильские власти «могли бы поддержать план, больше похожий на контртеррористические операции, чем на тотальную войну». Представители администрации Байдена подчеркнули, что такой подход позволит сократить потери среди гражданских.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна согласна с Соединенными Штатами в вопросе основных целей проведения операции в секторе Газа, однако пути их достижения стороны видят по-разному.

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      Глеб Бажуткин
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