США высказались о предстоящей операции Израиля против ХАМАС в Рафахе

Politico: США поддержали уничтожение Израилем военных объектов ХАМАС в Рафахе

Администрация президента США Джо Байдена поддержала уничтожение Израилем военных объектов ХАМАС в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом и высказалась за проведение контртеррористической операции в южной части анклава, а не полномасштабного вторжения. Об этом со ссылкой на источники в американском истеблишменте пишет журнал Politico.

Собеседники издания, комментируя предстоящую операцию в Рафахе, заявили, что израильские власти «могли бы поддержать план, больше похожий на контртеррористические операции, чем на тотальную войну». Представители администрации Байдена подчеркнули, что такой подход позволит сократить потери среди гражданских.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна согласна с Соединенными Штатами в вопросе основных целей проведения операции в секторе Газа, однако пути их достижения стороны видят по-разному.